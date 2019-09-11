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Освобожденные из плена украинцы получат по 100 тыс. грн

Комментариев: 3
Кабмин принял решение касательно пленных.
Денисова сообщила важную новость для освобожденных
Денисова сообщила важную новость для освобожденных
facebook.com/denisovaombudsman

Освобожденные из российского плена украинцы получат по 100 тысяч гривен компенсации от государства. Такое решение принял Кабинет министров Украины.

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Об этом решении сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Согласно решению Кабмина, каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинцев получит по 100 тысяч гривен.

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Денисова также отметила, что социальная поддержка со стороны государства очень важна для освобожденных из плена украинских граждан, многие из которых пребывали в российских тюрьма по 5 лет.

Каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 000 гривен. Ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц... Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна, - заявила Денисова.

Напомним, освобожденные моряки собрали деньги для российского политзаключенного. Константин Котов, месяцами помогавший пленным украинцам, в августе сам оказался в российской тюрьме.

 

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Теги: обмен пленными, помощь, социальная помощь, Денисова, Кабмин
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Комментариев (3)
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asfd0    11.09.2019, 14:59
Оценка:  +2
asfd0
Ну морякам, согласен - компенсация за петино предательство, а остальным за интервью прямому кАНАЛУ?
Хулиганка*    11.09.2019, 15:11
Оценка:  +2
Хулиганка*
артур панов еще в Украине задерживался за терроризм ( с макетом взрывного устройства). У чувачка с головой не порядок, про него даже правозащитники не вспоминали, потому что здесь уже не политика, а терроризм, но...квартиру в Киеву ему нужно дать и 100 тысяч тоже. Пусть денисова к себе его поселит
Хулиганка*    11.09.2019, 14:57
Оценка:  +2
Хулиганка*
надеюсь, свои личные выдаст?
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