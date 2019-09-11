Освобожденные из плена украинцы получат по 100 тыс. грн

Кабмин принял решение касательно пленных.

Освобожденные из российского плена украинцы получат по 100 тысяч гривен компенсации от государства. Такое решение принял Кабинет министров Украины.

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Об этом решении сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Согласно решению Кабмина, каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинцев получит по 100 тысяч гривен.

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Денисова также отметила, что социальная поддержка со стороны государства очень важна для освобожденных из плена украинских граждан, многие из которых пребывали в российских тюрьма по 5 лет.

Каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 000 гривен. Ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц... Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна, - заявила Денисова.

Напомним, освобожденные моряки собрали деньги для российского политзаключенного. Константин Котов, месяцами помогавший пленным украинцам, в августе сам оказался в российской тюрьме.

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