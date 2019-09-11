Есть признаки, что россияне хотели бы уйти с Донбасса, - Тейлор

Уильям Тейлор сделал заявление по Донбассу.

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор сделал заявление касательно войны на Донбассе. Он уверен - есть признаки того, что Россия собирается покинуть территорию временно оккупированного Донбасса.

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Об этом передает Голос Америки.

Тейлор уверен, что Россия покинет Донбасс для того, чтоб стабилизировать экономику, которая значительно пострадала впоследствии санкций.

Я думаю, есть признаки, что россияне, и, в частности, Кремль, хотели бы уйти с Донбасса. Я вижу признаки того, что экономический груз, который россияне чувствуют - и речь идет не только о санкциях, но санкции тоже, потому что санкции действительно имеют реальное влияние на каждого россиянина и на российскую экономику - так вот, груз, который платит российское правительство и русский народ, отражается на их экономике. Им приходится платить за свои войска на территории Донбасса. За поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму, - отметил Тейлор.

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Он также объяснил, что Донбасс стоит РФ очень много. Речь не только о финансах, но и о международных отношениях.

Тейлор акцентировал, что президент Украины Владимир Зеленский должен требовать у своего российского коллеги Владимира Путина “немедленно уйти из Донбасса и Крыма”.

Напомним, Украина не пойдет на компромисс с РФ по Крыму. Во время слушаний в ЕСПЧ украинская сторона исключила компромисс с Россией по вопросу о контроле над Крымом.

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