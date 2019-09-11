На хлебзаводе в Каменском девушке оторвало руку

Пострадавшей 19 лет.

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В городе Каменское Днепропетровской области на хлебзаводе №1 10 сентября 19-летней девушке оторвало руку.

Про несчастный случай сообщили в паблике “Типичный Днепродзержинск“ в Facebook.

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ЧП случилось в ночную смену. На место для помощи пострадавшей Анастасии Хить оперативно прибыли медики, спасатели и полиция. На месте также присутствовал юрист хлебозавода. По словам очевидцев, девушку долго освобождали из делителя теста и в итоге ей ампутировали руку в 20 сантиметрах ниже плеча.

В данный момент пострадавшая находится в реанимации городской больницы скорой помощи №8. Девушка потеряла много крови, поэтому ей срочно необходимы доноры второй положительной группы. Желающим помочь можно обращаться прямо в реанимационное отделение ГБСМП.

Как сообщалось 11 сентября, в Днепре неизвестный изрезал лицо 15-летней девушке, преступника ищут.

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