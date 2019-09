Маасикас официально начал работу посла ЕС в Украине

Читай также: Могерини назвала претендента на должность посла ЕС в Украине

Новый постоянный представитель Евросоюза в Украине Матти Маасикас официально начал свою работу. Об этом сообщило представительство ЕС в Украине в Twitter.

"Рады приветствовать нашего нового посла Матти Маасикаса! Его первой задачей сегодня было объединить одну из крупнейших делегаций ЕС на одном фото. Успешно!" - шутят дипломаты.

Читай также: Не доехал до РФ: Что известно о будущем после ЕС в Украине

Happy to welcome our new Ambassador @MattiMaasikas! His first challenge today was to get one of the biggest EU Delegation into one picture. SUCCESS! #MovingForwardTogether #EU #Ukraine pic.twitter.com/I8YhtOLHgK