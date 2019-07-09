Маасикас официально начал работу посла ЕС в Украине

Сегодня новоназначенный представитель Евросоюза приступил к работе в Киеве.

Читай также: Могерини назвала претендента на должность посла ЕС в Украине

Новый постоянный представитель Евросоюза в Украине Матти Маасикас официально начал свою работу. Об этом сообщило представительство ЕС в Украине в Twitter.

"Рады приветствовать нашего нового посла Матти Маасикаса! Его первой задачей сегодня было объединить одну из крупнейших делегаций ЕС на одном фото. Успешно!" - шутят дипломаты.

Читай также: Не доехал до РФ: Что известно о будущем после ЕС в Украине

Happy to welcome our new Ambassador @MattiMaasikas! His first challenge today was to get one of the biggest EU Delegation into one picture. SUCCESS! #MovingForwardTogether #EU #Ukraine pic.twitter.com/I8YhtOLHgK — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) September 11, 2019

Читай также: На пост Болтона претендуют десять кандидатов – СМИ

С 2016 года Маасикас занимал должность заместителя министра по вопросам ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии. С 2011-го по 2016 год он был постоянным представителем Эстонии в ЕС.

Новый постоянный представитель Евросоюза в Украине был назначен 9 июля 2019 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram