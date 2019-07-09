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Маасикас официально начал работу посла ЕС в Украине

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Сегодня новоназначенный представитель Евросоюза приступил к работе в Киеве.
Маасикас сделал совместное фото с новым коллективом
Маасикас сделал совместное фото с новым коллективом
twitter.com/EUDelegationUA

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Новый постоянный представитель Евросоюза в Украине Матти Маасикас официально начал свою работу. Об этом сообщило представительство ЕС в Украине в Twitter.

"Рады приветствовать нашего нового посла Матти Маасикаса! Его первой задачей сегодня было объединить одну из крупнейших делегаций ЕС на одном фото. Успешно!" - шутят дипломаты.

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С 2016 года Маасикас занимал должность заместителя министра по вопросам ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии. С 2011-го по 2016 год он был постоянным представителем Эстонии в ЕС.

Новый постоянный представитель Евросоюза в Украине был назначен 9 июля 2019 года.

 

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Теги: ЕС, посол, Украина, Киев, Маасикас
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Комментариев (1)
asfd0    11.09.2019, 15:45
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asfd0
Европа чётко дала понять что Украину в ЕС в ближайшие пол века не ждут. Внимание вопрос - какого лешего здесь делает представитель Евросоюза с лицом извращенца?
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