В Чернигове депутат горсовета сбил на "зебре" пешехода

Водитель был трезв, пострадавший доставлен в больницу.

В Чернигове произошло ДТП с участием депутата facebook

Депутат городского совета Чернигова, управлявший внедорожником, сбил на пешеходном переходе жителя города. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской полиции на своей странице в Facebook.

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Инцидент произошел во вторник, 10 сентября, на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход был госпитализирован с повреждениями различной степени тяжести.

Как сообщают в черниговской полиции, по заключению врачей водитель на момент аварии был трезв. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, полиция Лондона назвала наезд на Гонтареву несчастным случаем. Никаких подозрительных обстоятельств британские копы не обнаружили.

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