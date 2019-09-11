Дело Токио Стар: дочь погибшей австралийки требует 1 млн долларов компенсации

Дочь погибшей иностранки обратилась в суд.

Дочка погибшей в результате пожара в одесской гостиницу Токио Стар 73-летней гражданки Австралии требует 1 млн долларов компенсации. Об этом передает УНИАН, ссылаясь на постановление Киевского районного суда Одессы.

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С целью обеспечения гражданского иска суд принял решение конфисковать все имущество совладельца гостиницы Токио Стар.

Оказалось, что среди погибших гражданка Австралии. Ее дочь подала гражданский иск о взыскании материального ущерба - более 628 тыс. гривен и морального ущерба - 1 млн долларов.

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Именно представитель австралийски просил суд наложить арест на имущество совладельца скандального отеля. Его ходатайство было удовлетворено в полном объеме.

Было принято решение о конфискации движимого и недвижимого имущества фигуранта дела, в том числе арестованы счета в банках и автомобили.

Напомним, стало известно, почему загорелся одесский Токио Стар. В отеле была чрезмерная нагрузка на электросети, из-за чего произошло короткое замыкание проводки.

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