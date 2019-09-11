Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Они хомо советикусы": Глава МВД Эстонии хочет отменить безвиз для украинцев

Комментариев: 19
Март Хельме считает Украину, получившую безвизовый режим с ЕС, "троянским конем" .
Консервативная народная партия эстонии против мигрантов
Консервативная народная партия эстонии против мигрантов
depositphotos.com

Читай также: Зеленский предложил ввести "медицинский безвиз"

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, есть ли возможность отменить безвизовый режим для украинцев, так как он обеспокоен наплывом трудовых мигрантов из Украины.

Об этом сообщает ERR.

Как говорится в сообщении, Хельме понимает, что полностью ограничить миграцию не получится, но считает, что Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать. Министр пообещал представить соответствующие законодательные инициативы в парламент уже этой осенью.

Читай также: Зеленский и Нетаньяху договорились улучшить ситуацию с визитами украинцев в Израиль

Кроме того, политик сообщил, что лидеры Консервативной народной партии (EKRE) заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет троянским конем.

"Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", заявил Хельме.

Нынешняя власть в Эстонии, в состав правительства которой входит Хельме, - новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов.

Ранее сын политика, Мартин Хельме, который занимает пост министра финансов страны, также высказывался против украинских мигрантов. Он заявил, что из-за украинской миграции эстонцы могут стать меньшинством в собственной стране.

Напомним, что ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2017 года. Украинцы получили возможность беспрепятственно ездить в страны Евросоюза, в том числе и в Эстонию, с биометрическим загранпоспортом.

Как сообщалось 4 июля, количество украинских заробитчан в Польше за 5 лет увеличилось в пять раз.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: Эстония, мигранты, украинцы, безвиз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (19)
Отсортировать по дате Вниз
Коляка    11.09.2019, 16:56
Оценка:  -2
Коляка
Человек советский
Антибес    11.09.2019, 16:47
Оценка:  0
Антибес
"Хомо советикусы"гораздо лучше чем"гомо свидомусы".:-)
asfd0    11.09.2019, 16:45
Оценка:  -2
asfd0
Так пусть запукров забирают, они тоже чтут легион СС и всё, связанное с нацизмом, может 3-й рейх вместе выстроят. Хотя эта шваль акромя фекальных шествий даже мусор за собой убрать не может.
Мыкола    11.09.2019, 16:41
Оценка:  -1
Мыкола
Фашистские выб-ядки начинают поднимать голову как в Украине, так и в прибалтике. Никак не угомонятся.Мало им наши деды наваляли !
ЗаУкраину    11.09.2019, 16:41
Оценка:  -1
ЗаУкраину
Думаю что эстЫ быстро разберутся кого можно принимать, а кого низзя.Бандеровцев, галицаев, свидомитов, майданутых,геев, лесби и пр. нечисть можно! Желательно принимать, а назад невыпускать! Это же все ваши родные, братья и сестры по разуму.
VikaGraum    11.09.2019, 16:29
Оценка:  +9
VikaGraum
Вообще-то эстонцы сейчас должны "по ушам" получить со стороны ЕС: мы все терпим наплыв мигрантов, а эстонцы, выходит, какие-то особенные?
И заявления о том, что "коренные" эстонцы останутся в меньшинстве, так же не соответствует нормам европейской политкорректности.
h_a_a_r_p    11.09.2019, 17:06
Оценка:  -1
h_a_a_r_p
от куда вы терпите наплыв эмигрантов ? кто к вам эмигрирует ?
VikaGraum    11.09.2019, 17:15
Оценка:  0
VikaGraum
Из стран Ближнего Востока (турки, курды, сирийцы, ливанцы, афганцы), из Северной Африки (алжирцы, тунисцы, ливийцы, марокканцы), из Африки и из стран Восточной Европы.

Мало перечислила?
tinkerrr    11.09.2019, 16:29
Оценка:  -1
tinkerrr
За беженцев благодарите евроинтегрированных дядек со Львова, которые пушками по городам стреляют, куда ж людям деваться.
Lyonya-Space    11.09.2019, 16:39
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Ну ты и йопнутое?
Тебя мамка стоя родила?
BROKER666    11.09.2019, 16:41
Оценка:  +1
BROKER666
читать научись: "Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы."
Перимаглиаднака    11.09.2019, 16:27
Оценка:  -5
Перимаглиаднака
Нежданчик!Гыгыгыгыгы!!!)))))
Lyonya-Space    11.09.2019, 16:41
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Почитай внимательно! Там говорится о той быдлоте с востока, что кричали: " путя, введи... по самое немогу!"
Перимаглиаднака    11.09.2019, 16:44
Оценка:  -7
Перимаглиаднака
Ты и есть быдлота.Со скольких бы своих ников ты не порол чушь.Быдлотой от тебя за милю разит.)))))
Lyonya-Space    11.09.2019, 16:48
Оценка:  0
Lyonya-Space
Зубы себе почисть, то тебе из твоего гнилого рота воняет!
Бигсэм    11.09.2019, 16:26
Оценка:  -4
Бигсэм
Этой Эстонии с гулькин хвост, а всё туда же.
WTF2wtf    11.09.2019, 16:21
Оценка:  +5
WTF2wtf
И там уже устали от кучи беженцев с Донбасса?
... или кто-то до конца текст не осилил?
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь