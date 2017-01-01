В Киеве рейдеры пытались захватить недвижимость на 25 млн долларов

К сделке причастны государственные регистраторы одного из киевских коммунальных предприятий.

Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины заблокировала в столице рейдерский захват недвижимости общей стоимостью почти 25 млн долларов США.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

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Правоохранители разоблачили группу лиц, причастных к незаконному переоформлению имущества с использованием поддельных документов. Злоумышленники противоправно вносили данные в Государственный реестр вещных прав на недвижимость, используя электронные ключи доступа к Реестру.

“В ходе досудебного расследования установлено, что к сделке причастны государственные регистраторы одного из киевских коммунальных предприятий, аккредитованных в сфере госрегистрации. Они, злоупотребляя своими служебными полномочиями и на основании поддельных документов, совершили ряд незаконных регистрационных действий для завладения объектами недвижимости частной формы собственности“, - отмечается в сообщении СБУ.

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Кроме этого, госрегистраторы на основании поддельных документов сменили директора общества с ограниченной ответственностью, конечным бенефициарным владельцем которого является иностранная инвестиционная компания. Обществу принадлежит комплекс недвижимого имущества общей площадью более 7000 квадратных метров.

Сообщается, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось 10 сентября, Киевские мошеннники забрали 5-комнатную квартиру у иностранца.

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