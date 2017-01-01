В Раде сформировали новый состав делегации в ПАСЕ

Большинство членов делегации из фракции "Слуга народа", от остальных фракций – по два депутата.

Верховная Рада сформировала новый состав постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом рассказала член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции “Европейская солидарность“ Ирина Геращенко, пишет “Интерфакс-Украина“.

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По ее словам, в состав делегации вошли 14 народных депутатов из фракции “Слуга народа“ и по два депутата от фракций “Оппозиционная платформа за жизнь“, “Батькивщина“, “Европейская солидарность“, “Голос“ и группы “За будущее“.

Руководитель делегации пока не определен. Его должны избрать сами члены делегации.

Напомним, в Раде объяснили блокировку поездки депутатов в ПАСЕ. Нужно было убедиться, что “старая делегация“ и “новая“ Рада “созвучно оценивают“ отчет по Крыму.

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