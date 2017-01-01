Комитет поддержал идею Зеленского распустить ЦИК

Комитет по вопросам организации госвласти порекомендует Раде принять постановление о роспуске комиссии.

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Комитет ВР по вопросам организации госвласти поддержал представление президента Владимира Зеленского о досрочном увольнении членов ЦИК и разработает соответствующее постановление. Об этом сообщает Укринформ.

В то же время на сайте ВР нет соответствующего документа. Нынешний состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018 года.

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До того ВР четыре года не могла договориться о назначении новых членов ЦИК несмотря на то, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек в июне 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года.

Ранее в пресс-службе парламента подтвердили, что президент внес в ВР представление о досрочном увольнении членов ЦИК.

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