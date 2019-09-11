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Из отелей Одессы 20-летний парень выносил телевизоры в чемодане

Комментариев: 1
Преступника удалось найти и задержать.
Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы
Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы
depositphotos.com

В Одессе 20-летнего парня задержали по подозрению в краже телевизоров из отелей, которые он мог выносить в чемодане.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, пока подозреваемый содержится под стражей.

Мужчину подозревают в краже из номера отеля двух телевизоров стоимостью около девяти тысяч гривен: в чемодане он вынес их на балкон, а сам вышел из гостиницы.

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Уже с улицы злоумышленник перелез через балконные перила, забрал чемодан с техникой и убежал. Аналогичным способом преступник завладел телевизором стоимостью почти пять тысяч гривен в другом отеле города.

Полицейские оперативно установили его личность - подозреваемым оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Чтобы избежать наказания, подозреваемый начал скрываться от полиции и был объявлен в розыск.

Вскоре парня удалось найти и задержать, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

"По указанным фактам проводится расследование по статье "кража", ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет", - рассказал заместитель начальника Киевского отдела полиции Николай Древов.

Как сообщалось, в апреле в Одессе вор-неудачник выпрыгнул с балкона и хотел съесть украденные деньги.

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Теги: Одесса, вор, кража, отель
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Комментариев (1)
d@nnilka    11.09.2019, 17:08
Оценка:  +1
d@nnilka
За 5 тыс. гривен, которые он смог выручить с этих б.у. теликов без документации, получит около 5 лет. Во долбо***б )
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