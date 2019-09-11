Цемах стал подозреваемым по делу МН17, но уже возвращается в ОРДЛО

Бывший боевик перестал быть просто свидетелем по делу о рушении МН17.

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Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого, сообщает DW.

Как пояснила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири, международная следственная группа и нидерландский прокурор распространили письмо об этом.

Ранее Пири стала автором открытого письма, подписанного 4 сентября 40 депутатами Европарламента, в котором они призывали президента Украины Владимира Зеленского не допустить выдачи Владимира Цемаха Москве.

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По мнению депутата, Украина заплатила слишком высокую цену за возвращение на родину своих граждан - решение Киева включить Цемаха в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17.

“С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание“, - считает Пири.

Цемах возвращается в ОРДЛО t.me/uaobozrevatel/6531

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Настойчивое требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе “Боинга“ рейса MH17, полагает депутат.

Теперь нет практически никаких шансов на то, что международной следственной группе JIT удастся допросить Цемаха, уверена она.

“Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи“, - подчеркивает Пири.

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“Поэтому я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля“, - полагает депутат Европарламента.

Отметим, дочь Цемаха сегодня опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой. Теперь есть основания говорить о возвращении террориста “ДНР“ на временно оккупированную территорию Донбасса и вероятность его нового похищения СБУ.

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“Дочь Цемаха запилила селфи с отцом, подписав его: “Едем домой“. Это может означать, что Кремль отпустил Цемаха, не обратив внимания на запросы от Нидерландов. “Вероятно, вскоре Цемах будет в Снежном, доступный для повторного похищения спецслужбами“, – пишут СМИ.

Напомним, в ПАСЕ ранее заявили, что Цемах должен остаться доступным для следователей.

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