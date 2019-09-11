Под Авдеевкой погиб 21-летний воин: названо имя героя
Вчера, 10 сентября, в зоне проведения ООС под Авдеевкой погиб боец Вооруженных сил Украины старший солдат Юрий Бурдейный.
Читай также: СБУ разоблачила сеть антиукраинских интернет-пропагандистов
Погибший герой родом из Черкасской области. Об этом сообщил губернатор той же области Игорь Шевченко на своей странице в Facebook.
Игорь Шевченко сообщил, что боец получил смертельное ранение в районе Авдеевки (Донецкая область). На момент смерти ему был всего 21 год. Парень служил старшим разведчиком-оператором разведывательной роты.
Еще одна потеря черкащанина…
Вечером 10 сентября на Востоке вблизи Авдеевки погиб уроженец Чернобаевщины, старший солдат Юрий Бурдейный.
В свои 21 Юрий был старшим разведчиком-оператором разведывательной роты.
Светлая память Герою и сочувствие родным, - написал губернатор.
Читай также: Рябошапка анонсировал ликвидацию военной прокуратуры
Напомним, ВСУ показали эффектное уничтожение блиндажа оккупантов. На Донбассе засняли уничтожение силами ООС блиндажа оккупационных войск на Светлодарской дуге.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
шизоидная шавка оккупантов из раши ...
Старший солдат , Чей то сын ,друг ,товарищ . Жаль парня ,ему жить -
да жить ..