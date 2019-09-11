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Под Авдеевкой погиб 21-летний воин: названо имя героя

Комментариев: 10
Боец ВСУ погиб под Авдеевкой вчера.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/groups/151069112160313/

Вчера, 10 сентября, в зоне проведения ООС под Авдеевкой погиб боец Вооруженных сил Украины старший солдат Юрий Бурдейный. 

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Погибший герой родом из Черкасской области. Об этом сообщил губернатор той же области Игорь Шевченко на своей странице в Facebook.

Игорь Шевченко сообщил, что боец получил смертельное ранение в районе Авдеевки (Донецкая область). На момент смерти ему был всего 21 год. Парень служил старшим разведчиком-оператором разведывательной роты.

Еще одна потеря черкащанина…

Вечером 10 сентября на Востоке вблизи Авдеевки погиб уроженец Чернобаевщины, старший солдат Юрий Бурдейный.

В свои 21 Юрий был старшим разведчиком-оператором разведывательной роты.

Светлая память Герою и сочувствие родным, - написал губернатор.

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Напомним, ВСУ показали эффектное уничтожение блиндажа оккупантов. На Донбассе засняли уничтожение силами ООС блиндажа оккупационных войск на Светлодарской дуге.

 

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Теги: боец, смерть, ОСС, Донбасс, война
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Комментариев (10)
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fkrfyfan    11.09.2019, 18:43
Оценка:  -1
fkrfyfan
Ну и хрен с ним. Погиб за жратву
VSHIVANKA    11.09.2019, 18:15
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ , ПРАВДА ГАЛУТИНА ? ))))
Антибес    11.09.2019, 17:58
Оценка:  -9
Антибес
Нельзя так сильно деньги любить...
Coюзник    11.09.2019, 17:59
Оценка:  +5
Coюзник
Это ты про себя ... молодец
Coюзник    11.09.2019, 18:01
Оценка:  +8
Coюзник
Ты россиянин на украинском сайте ... так просто от сильной бескорысной любви к Украине???
WTF2wtf    11.09.2019, 18:01
Оценка:  +6
WTF2wtf
Нах пшло,
шизоидная шавка оккупантов из раши ...
WTF2wtf    11.09.2019, 18:02
Оценка:  +6
WTF2wtf
Тупая шавка путинских наци, опустивших Донбасс и убивающих украинцев на украинской земле ...
fkrfyfan    11.09.2019, 17:29
Оценка:  -8
fkrfyfan
В чем героизм? В том что не нашёл работы на гражданке и решил стать карателем за бабло?
tetyalissa    11.09.2019, 17:49
Оценка:  +7
tetyalissa
Диванная СКОТИНА , а ты служил в армии ? Читай статью : Боец В.с.У.
Старший солдат , Чей то сын ,друг ,товарищ . Жаль парня ,ему жить -
да жить ..
Coюзник    11.09.2019, 17:51
Оценка:  +5
Coюзник
Тебе этого не понять ... человек защищал Родину от агрессора.
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