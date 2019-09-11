Под Авдеевкой погиб 21-летний воин: названо имя героя

Боец ВСУ погиб под Авдеевкой вчера.

Вчера, 10 сентября, в зоне проведения ООС под Авдеевкой погиб боец Вооруженных сил Украины старший солдат Юрий Бурдейный.

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Погибший герой родом из Черкасской области. Об этом сообщил губернатор той же области Игорь Шевченко на своей странице в Facebook.

Игорь Шевченко сообщил, что боец получил смертельное ранение в районе Авдеевки (Донецкая область). На момент смерти ему был всего 21 год. Парень служил старшим разведчиком-оператором разведывательной роты.

Еще одна потеря черкащанина… Вечером 10 сентября на Востоке вблизи Авдеевки погиб уроженец Чернобаевщины, старший солдат Юрий Бурдейный. В свои 21 Юрий был старшим разведчиком-оператором разведывательной роты. Светлая память Герою и сочувствие родным, - написал губернатор.

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Напомним, ВСУ показали эффектное уничтожение блиндажа оккупантов. На Донбассе засняли уничтожение силами ООС блиндажа оккупационных войск на Светлодарской дуге.

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