Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе ликвидировали командира сепаратистов - соцсети

Комментариев: 5
Алексей Троцай, находившийся в базе Миротворца, умер в реанимации спустя несколько дней после ранения.
На Донбассе ликвидировали командира "ДНР"
На Донбассе ликвидировали командира "ДНР"
ukrinform.ru

На Донбассе ликвидирован полевой командир сепаратистов "ДНР" Алексей Троцай с позывным "Лев". Об этом в среду, 11 сентября, сообщил блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter, ссылаясь на паблики сепаратистов.

Троцай Алексей Сергеевич (Лев). 11-ый полк "ДНР" (воюет под Донецком). Уроженец Ясиноватского района. Родился 12/11/1976. Ранен 06/09/2019 в районе Спартак/Ясиноватая (северо-западнее Донецка). Умер в реанимации 10/09/2019, - говорится в сообщении.

Читай также: ВСУ показали эффектное уничтожение блиндажа оккупантов

Известно, что Троцай - командир роты разведки сепаратистов.

 

Читай также: Под Авдеевкой погиб 21-летний воин: названо имя героя

Напомним, шпиона "ЛНР" приговорили к 5 годам тюрьмы. Террористы ОРЛО с помощью информации шпиона пытались продвигаться на контролируемую украинскими властями территорию Луганской области.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: донбасс, ликвидация, сепаратисты, ДНР, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
СтальнаяКрыса    11.09.2019, 18:12
Оценка:  +8
СтальнаяКрыса
Подарок чертям, помучают падлюку.
VSHIVANKA    11.09.2019, 18:10
Оценка:  -10
VSHIVANKA
А В ДОНБАССЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ КОМАНДИРА УКРОПНЫХ КАРАТЕЛЕЙ.....)))
СтальнаяКрыса    11.09.2019, 18:14
Оценка:  +8
СтальнаяКрыса
А когда тебя ликвидировать будут? Вот интересно будет после твоей ликвидации.
WTF2wtf    11.09.2019, 18:16
Оценка:  +5
WTF2wtf
Оно из раши гадит на зрплате,
посылая других быдляков на смерть ради лозунгов их ботоксного фюррерка ...
WTF2wtf    11.09.2019, 18:15
Оценка:  +7
WTF2wtf
Быдлобот ольгинский,
речь о командире разведки "Востока" (из вашего 1-го оккупационного Армейского Корпуса).
Letohradek    11.09.2019, 18:01
Оценка:  +9
Letohradek
Земля стекловатой ссученному скоту!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь