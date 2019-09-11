На Донбассе ликвидировали командира сепаратистов - соцсети

Алексей Троцай, находившийся в базе Миротворца, умер в реанимации спустя несколько дней после ранения.

На Донбассе ликвидирован полевой командир сепаратистов "ДНР" Алексей Троцай с позывным "Лев". Об этом в среду, 11 сентября, сообщил блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter, ссылаясь на паблики сепаратистов.

Троцай Алексей Сергеевич (Лев). 11-ый полк "ДНР" (воюет под Донецком). Уроженец Ясиноватского района. Родился 12/11/1976. Ранен 06/09/2019 в районе Спартак/Ясиноватая (северо-западнее Донецка). Умер в реанимации 10/09/2019, - говорится в сообщении.

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Известно, что Троцай - командир роты разведки сепаратистов.

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Напомним, шпиона "ЛНР" приговорили к 5 годам тюрьмы. Террористы ОРЛО с помощью информации шпиона пытались продвигаться на контролируемую украинскими властями территорию Луганской области.

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