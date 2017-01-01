В Киеве задержали террориста ИГИЛ

Мужчина пребывал в международном розыске.

В Киеве задержали члена террористической организации “Исламское государство”, который пребывал в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Задержанный мужчина - гражданин одной из стран Центральной Азии. Украинским спецслужбам стало известно, что данный человек планирует прятаться в Украине с целью избежания наказания за причастность к ИГИЛ.

Кроме того, указанный гражданин пребывал в международном розыске. Его подозревают в осуществлении тяжкого преступления.

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Злоумышленника задержали на одной из улиц Киева. Сейчас он временно задержан на 40 суток. Решается вопрос о его экстрадиции. Прокуратура начала процедуру экстрадиционной проверки.

Напомним, террористы в Европе пытались применить биологические вещества. Во Франции, Германии и Италии предотвратили теракты с использованием биологических и химических материалов в 2018 году.

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