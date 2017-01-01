У Зе обещают защитить детей от буллинга, порно и опасных онлайн-друзей

Уполномоченный президента по правам ребенка встретился с профильными чиновниками.

В ОП состоялась встреча о безопасности детей в сети president.gov.ua

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В Офисе президента состоялась встреча уполномоченного главы государства по правам ребенка Николая Кулебы и руководителей профильных министерств. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Целью встречи была координация усилий по созданию инструментов, защиты детей от онлайн-буллинга, преступников, порнографии и других угроз виртуального мира.

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"Украинские дети не защищены от цифровых угроз. При этом 92% детей в возрасте до 12 лет имеют доступ к глобальной сети. При предыдущей власти сотрудничества между государственными органами для создания соответствующих программ защиты не было", - заверяют у Зеленского.

"60% подростков готовы встретиться с онлайн-другом, которым может стать любой. В этом возрасте дети не связывают цифровую и реальную угрозы", - отметил проблему Кулеба.

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Он также добавил, что 22% детей в возрасте до 10 лет просматривают порнографические материалы. "Это прямо равно получению травмы, которая меняет модель поведения человека уже во взрослом возрасте", - убежден уполномоченный президента по правам ребенка.

Министерства социальной политики, образования, цифровой трансформации и культуры, молодежи и спорта объединят усилия для разработки инструментов защиты украинских детей на государственном уровне и имплементации этих инструментов в различных сферах и учреждениях.

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К разработке планируется привлечь родителей, учителей, социальных работников, волонтеров. Первые наработки ожидаются уже в 2019 году.

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