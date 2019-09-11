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Дубилет "выпал в осадок" от количества бумаги, используемой Кабмином

Комментариев: 2
Министр Кабинета Министров пообещал за год сократить вдвое объемы бумажного документооборота в правительстве.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Фото из Инстаграм

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что “выпал в осадок“, увидев, какое количество бумаги использует в своей работе Кабмин. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте, сопроводив комментарий красноречивым фото.

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По словам министра, колоссальные объемы бумаги, используемой аппаратом правительства – это проблема не столько экологическая, сколько экономическая:

Мне тут недавно показали бюджеты на закупку бумаги, я выпал в осадок. Скоро поделюсь цифрами. Избавиться от бумаги — это не про экологию (хотя тоже важно). Это про неэффективные бизнес-процессы, - подчеркнул министр.

Дмитрий Дубилет также пообещал как можно быстрее перевести документооборот в цифру:

Я обязуюсь сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в 2 раза, - написал он.

Напомним, недавно Дмитрий Дубилет запретил аппарату Кабмина покупать блокноты с золотым тиснением. По его мнению, это пустая трата денег.

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Теги: Дубилет, Instagram, документооборот, бумага
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    11.09.2019, 18:25
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Нет прочнее бумажной постройки,
Не страшны нам ветра ускоренья.
Мы бойцы, мы службисты, солдаты
Колоссальнейшего аппарата.

Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем.
Мы не пашем, не сеем, не строим,
Мы гордимся общественным строем.
Letohradek    11.09.2019, 18:11
Оценка:  0
Letohradek
Не понял ... Дубилет, это что? Химический раствор?
ВосставшийИзБана    11.09.2019, 18:28
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Выпадение осадка является одним из критериев прохождения реакции. У нас реакция пробралась во власть, поэтому и происходит выпадение осадка.
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