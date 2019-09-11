Роспуск ЦИК ставит под сомнение результаты выборов - глава Комиссии

Глава Центризбиркома заявила, что роспуск комиссии может поставить под сомнение легитимность последних выборов.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук считает представление президента о прекращении полномочий членов ЦИКа политическим. Об этом она заявила после решения профильного комитета Рады, который в среду, 11 сентября, рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов Комиссии, сообщает ЛБ.

"Я считаю это существенно политическим решением", - сказала Слипачук.

По ее мнению, решение о роспуске Комиссии может поставить под сомнение легитимность проведения последних избирательных кампаний.

"Увольнение всего состава Центризбиркома должно иметь под собой очень серьезные мотивы. Если увольняется вся Комиссия, значит она делала что-то такое, что подрывает основы Конституции, государственного устройства, правомерности и легитимности избирательного процесса", - заявила Слипачук.

Глава ЦИК также добавила, что Комиссия будет делать все, чтобы доказать безосновательность мотивировочной части представления президента Владимира Зеленского. В тоже время, если парламент все же уволит членов ЦИКа, обращаться в суд она не намерена.

Напомним, сегодня комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов ЦИКа. Парламент может рассмотреть этот вопрос в четверг, 12 сентября.

Официальным основание для роспуска ЦИКа в Слуге народа называют бездеятельность комиссии на парламентских выборах, а также "незаконную отмену регистрации кандидатов от партии и задержки с установлением результатов выборов в отдельных округах.

Согласно закону о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Напомним, действующий состав ЦИК был назначен Радой 20 сентября прошлого года.

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