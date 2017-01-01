Рада объявила "выборы" в Крыму нелегитимными и призвала осудить РФ

Депутаты призывают международное сообщество усилить давление на Кремль.

Рада осудила РФ и призвала Запад сделать то же УНИАН

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Верховная Рада признала нелегитимными местные "выборы" в аннексированном Крыму, проведенные РФ 8 сентября. Постановление поддержали 325 депутатов.

ВР также осудила проведение "выборов" в Крыму, назвав это "очередным нарушением" Россией международного права и призвала международное сообщество дать оценку незаконным действиям Кремля, усилить политическое и экономическое давление.

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Прокуратура Автономной Республики Крым ранее уже призывала местных жителей не участвовать в незаконных выборах на полуострове. Не признают крымские "выборы" и на Западе.

Ранее в ЕСПЧ Украина и Россия разошлись во мнениях о дате начала российской оккупации Крыма.

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