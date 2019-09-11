"Не забрал карту": Скичко "не понял", зачем за него кнопкодавили в зале

Депутат заверил, что оставил карту в зале парламента, но голосовать за него не просил.

Скичко прокомментировал случай с кнопкодавством, где за него голосовали УНИАН

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Народный депутат от “Слуги народа“ и экс-ведущий Александр Скичко заявил, что не просил никого голосовать вместо него на заседании в Верховной Раде. Об этом он рассказал в кулуарах.

“Единственное, что могу сказать, наверное, когда ты выходишь из зала, необходимо все же забирать карту. Я, как неопытный народный депутат, этого не делаю, да и никто в принципе не делает“, - рассказал Скичко.

По его словам, он не просил никого, чтобы за него голосовали, и не знает, как это произошло.

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“Насколько мне известно, действительно, это такой резонанс у нас во фракции. Я думаю мы это выясним, и уверен, что вам нужно пообщаться с Сергеем (Литвиненко - ред.), который завязан в этой истории. Моя фамилия там фигурирует как человека, которого не было на рабочем месте“, - отметил нардеп.

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Он подчеркнул, что данный вопрос будет рассматриваться на заседании фракции, где и выяснятся все подробности кнопкодавства.

“Прогуливать и просто выйти в коридор - это две разные вещи. Что касается этой ситуации, будет заседание фракции, на котором выяснятся обстоятельства. Я уверен, что это не повторится“, - подчеркнул экс-ведущий.

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Напомним, ранее движение “Честно“ сообщило о том, что первым кнопкодавил на внефракционный депутат, а “слуга“ Сергей Литвиненко.

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