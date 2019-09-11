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Во Львове отменили запрет на продажу алкоголя в киосках

Комментариев: 1
Львовский окружной адмсуд отменил запрет на продажу алкоголя в киосках. Горсовет намерен подавать апелляцию.
Во Львове суд разрешил продавать алкоголь в киосках
Во Львове суд разрешил продавать алкоголь в киосках
Соцсети

Львовский окружной административный суд 10 сентября отменил запрет на продажу алкоголя в помещениях малых архитектурных форм - киосках, лотках и павильонах. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

"Львовский окружной административный суд вынес решение в пользу предпринимателей о разрешении продажи алкоголя в МАФах и отменил наше решение о запрете продажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горсовет намерен подавать апелляцию.

"Львовский городской совет категорически против спаивания населения... Суд вынес решение в пользу предпринимателей, которые отстаивали право продажи алкоголя в МАФах. Мэрия будет подавать апелляцию на это решение", - заявили в горсовете.

Напомним, в Киеве вступил в силу запрет ночной продажи алкоголя. Решение Киевсовета о запрете продажи алкогольных напитков в Киеве в ночное время вступило в силу 24 октября.

 

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Теги: алкоголь, Львов, киоск, киоски, алкогольные напитки, продажа алкоголя
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    11.09.2019, 18:38
Оценка:  +1
atos
Правильно, пусть галицаи деградируют им не привыкать))
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