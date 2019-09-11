Освобожденных моряков в госпитале проведали футболисты "Динамо"

Игроки столичного клуба пообщались с бывшими пленниками, провели автограф-сессию и подарили подарки.

В среду, 11 сентября, освобожденных из российского плена моряков, находящихся на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре “ГВКГ“ навестили футболисты клуба “Динамо-Киев“. Об этом сообщает информагентство Минобороны “АрміяInform“.

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Каждому из моряков гости подарили именную спортивную сумку, в которой также находились спортивный костюм, футболка, кроссовки, шарф, футбольный мяч и другие подарки.

Мы благодарны вам за ваше мужество и стойкость. Это очень важно для нас и для всей страны. Мне трудно даже представить, насколько вам было сложно. Низкий вам поклон, - сказал главный тренер ФК “Динамо“ Алексей Михайличенко.

В свою очередь капитан столичной команды Сергей Сидорчук пригласил моряков на матчи с участием клуба и пообещал, что каждый из них получит именной абонемент.

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Вместе с подарками футболисты также привезли Суперкубок, с которым моряки могли пофотографироваться.

Напомним, освобожденные из плена украинцы получат по 100 тыс. грн. В Кабмине уверены, что финансовая поддержка очень важна для освобожденных пленников.

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