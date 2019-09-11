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Освобожденных моряков в госпитале проведали футболисты "Динамо"

Комментариев: 3
Игроки столичного клуба пообщались с бывшими пленниками, провели автограф-сессию и подарили подарки.
Освобожденных моряков в госпитале проведали футболисты "Динамо"
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Освобожденных моряков в госпитале проведали футболисты "Динамо"
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В среду, 11 сентября, освобожденных из российского плена моряков, находящихся на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре “ГВКГ“ навестили футболисты клуба “Динамо-Киев“. Об этом сообщает информагентство Минобороны “АрміяInform“.

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Каждому из моряков гости подарили именную спортивную сумку, в которой также находились спортивный костюм, футболка, кроссовки, шарф, футбольный мяч и другие подарки.

Мы благодарны вам за ваше мужество и стойкость. Это очень важно для нас и для всей страны. Мне трудно даже представить, насколько вам было сложно. Низкий вам поклон, - сказал главный тренер ФК “Динамо“ Алексей Михайличенко.

В свою очередь капитан столичной команды Сергей Сидорчук пригласил моряков на матчи с участием клуба и пообещал, что каждый из них получит именной абонемент.

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Вместе с подарками футболисты также привезли Суперкубок, с которым моряки могли пофотографироваться.

Напомним, освобожденные из плена украинцы получат по 100 тыс. грн. В Кабмине уверены, что финансовая поддержка очень важна для освобожденных пленников.

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Теги: моряки ВСУ, Динамо
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Комментариев (3)
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bertal    11.09.2019, 19:56
Оценка:  -1
bertal
Теперь осталось, наведать их из всех детдомов и интернатов, пусть они расскажут им какие они херои, и как они ими стали, сколько им заплатили за это?
Рики    11.09.2019, 19:49
Оценка:  +1
Рики
Какие молодцы ! Я представляю, как было приятно освобожденным из плена ребятам !
bertal    11.09.2019, 20:04
Оценка:  -1
bertal
Люди которые за деньги сознательны шли на провокацию-молодцы? Слов нет, они обалдено рады, Корочки героев Украины им уже выдали? А премии с налогов украинцев по сколько? Хотя у меня как налогоплатильщика никто не спросил, у нас демократия или феодализм?
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