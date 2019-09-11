Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рада переименовала четыре населенных пункта

Комментариев: 3
Депутаты приняли постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.
Верховная Рада переименовала четыре села
Верховная Рада переименовала четыре села

Верховная Рада Украины приняла четыре постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях, сообщает УНИАН.

Так, село Ивановка Любашевского района Одесской области (постановление № 2093) переименовали в село Яновка. Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2094) переименовали в Гуляй Поле.

Село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2095) переименовали в Николаевку. Название села Текуче Косовского района Ивано-Франковской области (постановление № 2096) изменено на Текуча.

Ранее сообщалось, что суд в Харькове отменил решение о возвращение проспекту имени маршала Жукова. Суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.

Напомним, что 19 июня харьковский горсовет принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Местная полиция открыла уголовное дело из-за этого решения.

Позже Украинский институт нацпамяти обратился в ГПУ из-за голосования горсовета Харькова за возвращение проспекту города имени советского маршала Жукова.

Также партия экс-президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность в суде обжаловала это решение.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: село, Рада, Верховная Рада, переименование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
bertal    11.09.2019, 19:40
Оценка:  -2
bertal
"Наша песня хороша, начинай сначала"-главная проблема Украины решена. Вот почему мы так плохо жили, теперь после переименования заживет по другому!-слов нет, одни выражения
tetyalissa    11.09.2019, 20:02
Оценка:  +2
tetyalissa
///// Даёшь Гуляй Поле ,да батьку в придачу -бей ,пока не покраснеют
или не побелеют !! Анархия - мать порядка !!
Брюква_и_Клюква    11.09.2019, 19:33
Оценка:  -4
Брюква_и_Клюква
А почему бы все села не переименовать красивым именем Зеленое? Зеленое 1, 2,3...и так далее.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь