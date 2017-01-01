Кабмин назначил 14 новых заместителей министров
Кабинет министров Украины на своем заседании 11 сентября назначил заместителей в ряд министерств. Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
В Министерство развития громад и территорий назначены:
- Дмитрий Живицкий, первый заместитель министра,
- Негода Вячеслав, заместитель министра.
В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:
- Светлана Панаиотиди, заместитель министра,
- Дмитрий Романович, заместитель министра.
В Министерство образования и науки назначены:
- Юрий Полюхович, первый заместитель министра,
- Любомира Мандзий, заместитель министра,
- Максим Ярмистый, заместитель министра.
В Министерство здравоохранения назначены:
- Андрей Семиволос, первый заместитель министра,
- Михаил Загрийчук, заместитель министра,
- Младена Качурець, заместитель министра,
- Елена Симоненко, заместитель министра по вопросам европейской интеграции.
В Министерство социальной политики назначены:
- Виталий Музыченко, заместитель министра,
- Наталья Ненюченко, заместитель министра.
В Министерство юстиции назначены:
- Валерия Коломиец, заместитель министра.
В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило выполнение обязанностей государственного секретаря Людмилы Дараган.
Правительство также уволило 9 заместителей министров:
В Министерстве энергетики и угольной промышленности
- Татьяну Максимец с должности первого заместителя министра,
- Михаила Близнюка с должности заместителя,
- Юлию Пидкоморну с должности заместителя министра,
- Анатолия Корзуна от должности заместителя министра;
В Министерстве обороны
- Олега Шевчука с должности заместителя министра;
В Министерстве образования и науки
- Павла Хобзея с должности первого заместителя министра,
- Владимира Карандия с должности заместителя министра,
- Юрия Рашкевич с должности заместителя министра;
В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
- Вячеслава Негоду с должности первого заместителя министра
Правительство также одобрило назначение Андрея Онищенко главой Генической районной государственной администрации (Херсонская область) и согласовал назначение ряда чиновников в регионах:
Закарпатская областная государственная администрация
- Алексея Гетманенка заместителем главы,
- Ольги Травиной заместителем главы.
Черкасская областная государственная администрация
- Бориса Лебедцова первым заместителем главы;
- Виктора Карпенко заместителем главы.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса Президента.
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