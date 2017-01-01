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Кабмин назначил 14 новых заместителей министров

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Правительство уволило девять заместителей министров и назначило 14. Кабмин также согласовал назначение ряда чиновников в регионах.
Правительство назначило ряд заместителей министров
Правительство назначило ряд заместителей министров
пресс-служба Кабмина

Кабинет министров Украины на своем заседании 11 сентября назначил заместителей в ряд министерств. Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В Министерство развития громад и территорий назначены:

  • Дмитрий Живицкий, первый заместитель министра,
  • Негода Вячеслав, заместитель министра.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

  • Светлана Панаиотиди, заместитель министра,
  • Дмитрий Романович, заместитель министра.

В Министерство образования и науки назначены:

  • Юрий Полюхович, первый заместитель министра,
  • Любомира Мандзий, заместитель министра,
  • Максим Ярмистый, заместитель министра.

В Министерство здравоохранения назначены:

  • Андрей Семиволос, первый заместитель министра,
  • Михаил Загрийчук, заместитель министра,
  • Младена Качурець, заместитель министра,
  • Елена Симоненко, заместитель министра по вопросам европейской интеграции.

В Министерство социальной политики назначены:

  • Виталий Музыченко, заместитель министра,
  • Наталья Ненюченко, заместитель министра.

В Министерство юстиции назначены:

  • Валерия Коломиец, заместитель министра.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило выполнение обязанностей государственного секретаря Людмилы Дараган.

Правительство также уволило 9 заместителей министров:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

  • Татьяну Максимец с должности первого заместителя министра,
  • Михаила Близнюка с должности заместителя,
  • Юлию Пидкоморну с должности заместителя министра,
  • Анатолия Корзуна от должности заместителя министра;

В Министерстве обороны

  • Олега Шевчука с должности заместителя министра;

В Министерстве образования и науки

  • Павла Хобзея с должности первого заместителя министра,
  • Владимира Карандия с должности заместителя министра,
  • Юрия Рашкевич с должности заместителя министра;

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

  • Вячеслава Негоду с должности первого заместителя министра

Правительство также одобрило назначение Андрея Онищенко главой Генической районной государственной администрации (Херсонская область) и согласовал назначение ряда чиновников в регионах:

Закарпатская областная государственная администрация

  • Алексея Гетманенка заместителем главы,
  • Ольги Травиной заместителем главы.

Черкасская областная государственная администрация

  • Бориса Лебедцова первым заместителем главы;
  • Виктора Карпенко заместителем главы.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса Президента.

Зеленский назначил замов главы Госпогранслужбы

 

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Теги: Кабмин Украины, министр, назначение, новый Кабмин
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Источник: korrespondent.net

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