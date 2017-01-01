Третий пошел: В Раде поймали очередного кнопкодава

На этот раз в нарушении регламента уличили депутата от фракции "Слуга народа" Елену Копанчук.

Активисты движения “Честно“ поймали на кнопкодавстве еще одного народного депутата. В среду, 11 сентября, на этом попалась представитель фракции “Слуга народа“ Елена Копанчук, пишет сайт движения.

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В 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах (№1052) Копанчук нажала на кнопку пульта сидящего справа от нее депутата Рублева, который в тот момент отсутствовал на своем месте. В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали “за“.

chesno.org

Елена Копанчук попала в парламент, победив в округе №189 в Хмельницкой области, Рублев — в округе №20 на Волыни.

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Это уже третий обнаруженный случай кнопкодавства в Верховной Раде 9 созыва. Ранее на этом же попались нардеп от “Слуги народа“ мажоритарщик Сергей Литвиненко и внефракционный мажоритарщик Александр Ковалев.

Напомним, пойманный на кнопкодавстве депутат угрожал журналисту. Нардеп отправил фото журналиста кому-то в мессенджере, после чего пообещал работнику СМИ “подробный разговор“.

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