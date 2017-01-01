Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кабмине обещают вдвое сократить расход бумаги

Комментариев: 0
Правительство обещает упростить документооборот и перевести его в цифровой формат, сократив потребление бумаги.
Дмитрий Дубилет будет упразднять бумажные носители информации
Дмитрий Дубилет будет упразднять бумажные носители информации
instagram.com/dubilet

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет пообещал сократить количество используемой правительственным аппаратом бумаги в два раза. Об этом он в среду, 11 сентября, написал в Instagram.

"Я обязуюсь сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в два раза", - написал Дубилет.

По его словам, когда недавно показали бюджет на закупку бумаги, он был шокирован.

"Избавиться от бумаги - это не про экологию (хотя тоже важно). Это про неэффективные бизнес-процессы, про тысячи чиновников и миллионы граждан, которые зря тратят свое время и таланты. Будем процесс за процессом все и вся упрощать и переводить в цифру", - добавил Дубилет.

Как сообщалось, 9 сентября Дубилет поручил прекратить закупку правительством ненужной канцелярии, среди которой и блокноты с золотым тиснением.

Напомним, что ранее Дубилет заявил, что в здании Кабинета министров снесут стены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: бумага, Кабмин Украины, документы, цифровые технологии, новый Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь