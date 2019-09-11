Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВР просит ПАСЕ не признавать российских делегатов из Крыма

Комментариев: 1
Украинские нардепы направили обращение в ПАСЕ с призывом осудить так называемые "выборы" в Крыму и не признавать российских депутатов с полуострова.
ПАСЕ просят не признавать "выборы" в Крыму
ПАСЕ просят не признавать "выборы" в Крыму
Ellen Wuibaux/Council of Europe

Верховная Рада Украины в среду, 11 сентября, призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы на январской сессии воздержаться от поддержки полномочий членов делегации Российской Федерации, избранных на незаконных местных выборах в Крыму 8 сентября.

Об этом говорится в принятом парламентом заявлении о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

"Призываем членов Парламентской ассамблеи Совета Европы осудить во время очередной октябрьской сессии ПАСЕ 2019 года проведение незаконных выборов на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), воздержаться в рамках январской сессии ПАСЕ 2020 года от поддержки полномочий членов парламентской делегации РФ, которые были избраны голосами жителей временно оккупированного Крыма в ходе незаконных выборов, и находятся под санкциями Европейского Союза", - отмечается в документе.

Также Рада приняла постановление о непризнании легитимности так называемых местных "выборов" в аннексированном Крыму. Решение поддержали 325 нардепов.

Отметим, ряд стран, в том числе США, Германия и Евросоюз заявили о непризнании "выборов" в Крыму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Украина-Россия, Выборы, Крым, ПАСЕ, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Rangol    11.09.2019, 21:11
Оценка:  +2
Rangol
Так Украину же саму исключили из ПАСЕ, чего тогда она вякает?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь