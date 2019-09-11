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Второго "слугу народа" уличили в кнопкодавстве

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Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева за законопроект о строительных нормах.
Вторая "слуга народа" скнопкодавила
Вторая "слуга народа" скнопкодавила
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Народный депутат от Слуги народа Елена Копанчук в среду, 11 сентября, проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева, сообщает общественное движение Честно.

Копанчук нажала на кнопку пульта сидящего справа Рублева в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052).

Депутат сидит в четвертом ряду третьего (если считать слева направо) сектора сессионного зала.

В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".

Копанчук попала в парламент, победив в округе №189 в Хмельницкой области, Рублев - в округе №20 на Волыни.

 фото: Честно
 

Ранее общественное движение Честно в среду, 11 сентября, сообщает о новом факте кнопкодавства в Верховной Раде. В нем журналисты уличили нардепа-мажоритарщика от Слуги народа в 156 округе (Ровненская область) Сергея Литвиненко.

 

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Теги: депутат, кнопкодавы, кнопкодавство, нардеп, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ukraineslava    11.09.2019, 21:36
Оценка:  -1
Ukraineslava
зрада
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