Кабмин согласовал кредит на строительство метро в Харькове

Правительство согласовало кредит от ЕБРР на 320 миллионов евро на расширение харьковского метро.

Кабинет министров утвердил условия запуска совместного проекта Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по финансированию достройки линии метрополитена в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями: Державинская и Одесская, а также электродепо Алексеевское (мощностью 100 вагонов со связующей ветвью к третьей линии метро), что втрое сократит время поездки от центра города до южных спальных районов.

Также планируется приобретение нового подвижного состава.

"Ожидается, что реализация проекта разгрузит наземную часть транспортной инфраструктуры и, как следствие, улучшит экологическую ситуацию в городе", - говорится в сообщении.

В рамках проекта ЕБРР и ЕИБ выделяют на достройку метро в Харькове по 160 млн евро на условиях кредита.

Как сообщалось, в Харькове затопило станцию метро. Устранение проблемы работниками заняло около 20 минут, поезда продолжили курсировать в штатном режиме.

В метро Харькова поезд сошел с рельсов

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