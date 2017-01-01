Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Чернобылем загорелся лес

Комментариев: 0
Сильные порывы ветра распространили пожар на территорию площадью в шесть гектаров. К тушению привлечены самолеты и вертолет.
Самолет АН-32П тушит крупный пожар (иллюстративное фото)
Самолет АН-32П тушит крупный пожар (иллюстративное фото)
Facebook / Арсен Аваков

В селе Новые Соколы Киевской области, в среду, 11 сентября, произошел лесной пожар. Огонь бушует в 50 километрах от Чернобыля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщается, пожар возник на территории Дымарского лесничества около 12:25. Произошло возгорание лесной подстилки на площади около четырех гектаров, которое переросло в верховой пожар.

"К тушению привлечены 62 человек и 11 единиц техники, из них от ГСЧС 30 человек личного состава и 7 единиц техники, два самолета АН-32П и вертолет МИ-8", - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 17:30 в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня. Сейчас общая площадь лесного пожара составляет около шести гектаров. Жертв и пострадавших в результате пожара на данный момент нет.

Также сегодня на военных складах в Калиновке прогремели взрывы. Местные жители сообщают о четырех взрывах и пожаре. В Минобороны зафиксировали шесть взрывов. По данным военных, горела сухая трава возле складов. Днем пожар на арсенале ликвидировади.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Чернобыль, Киевская область, лес, пожар, лесной пожар, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь