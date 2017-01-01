Под Чернобылем загорелся лес

Сильные порывы ветра распространили пожар на территорию площадью в шесть гектаров. К тушению привлечены самолеты и вертолет.

В селе Новые Соколы Киевской области, в среду, 11 сентября, произошел лесной пожар. Огонь бушует в 50 километрах от Чернобыля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщается, пожар возник на территории Дымарского лесничества около 12:25. Произошло возгорание лесной подстилки на площади около четырех гектаров, которое переросло в верховой пожар.

"К тушению привлечены 62 человек и 11 единиц техники, из них от ГСЧС 30 человек личного состава и 7 единиц техники, два самолета АН-32П и вертолет МИ-8", - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 17:30 в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня. Сейчас общая площадь лесного пожара составляет около шести гектаров. Жертв и пострадавших в результате пожара на данный момент нет.

Также сегодня на военных складах в Калиновке прогремели взрывы. Местные жители сообщают о четырех взрывах и пожаре. В Минобороны зафиксировали шесть взрывов. По данным военных, горела сухая трава возле складов. Днем пожар на арсенале ликвидировади.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet