В Минэнерго рассказали о переговорах с Коломойским

Министр энергетики Алексей Оржель рассказал, о чем шла речь во время переговоров президента Зеленского и представителей власти с Игорем Коломойским.

Во время встречи Президента Владимира Зеленского и представителей украинской власти с бизнесменом Игорем Коломойским обсуждали вопрос стабилизации рынка электрической энергии и обеспечение эффективной работы субъектов генерации. Об этом сказал журналистам министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает в среду, 11 сентября, УНН.

"С Коломойским говорили о стабилизации рынка электрической энергии и обеспечения эффективной работы субъектов генерации", - сказал министр.

Напомним, 10 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.

Сообщается, что в Офисе собеседники обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла о энергетической сфере.

Напомним, накануне сообщалось, что Зеленский встретился с Коломойским у себя в кабинете.

Встреча Зеленского с Коломойским: реакция сети

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