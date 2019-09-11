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Цена импортного газа за месяц упала на 5%

Комментариев: 2
Средняя цена импортного газа снизилась в августе составила 178,3248 долларов за тысячу кубометров.
Природный газ продолжает дешеветь
Природный газ продолжает дешеветь

В августе таможенная цена импортного природного газа снизилась на 5,5%. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что Государственная фискальная службой Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 августа.

Согласно обнародованным данным, средняя цена импортного газа составляет 178,3248 долларов или 4493,6363 грн за тысячу кубометров.

Таким образом, в августе средняя цена снизилась на 5,5% в сравнении с июлем, когда она составляла 188,5148 долларов 4811,7779 грн.

Ранее сообщалось, что газ продолжит дешеветь в Европе, так как поставщики не намерены сокращать поставки. В связи с этим Нафтогаз предлагал людям купить газ впрок по нынешней цене.

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Теги: газ, Минэкономики, цена на газ, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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всем_пока    11.09.2019, 23:46
Оценка:  0
всем_пока
Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией
В общем, Украина опять просит денег
tamarakoren    12.09.2019, 00:06
Оценка:  +1
tamarakoren
должны - пусть платят
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