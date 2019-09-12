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МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений

Комментариев: 2
Радека Матулу пригласили из-за встречи президента Чехии с представителями организации Всемирный совет подкарпатских русинов.
МИД Украины отреагировал на встречу Милоша Земана с представителями русинов
МИД Украины отреагировал на встречу Милоша Земана с представителями русинов
Корреспондент.net

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии Радека Матулу для дачи разъяснений по поводу встречи чешского лидера Милоша Земана с представителями русинов. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что речь идет о встрече президента Чехии с представителями организации Всемирный совет подкарпатских русинов, информация о которой появилась в СМИ. 

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - говорится в сообщении МИД.

Также в ведомстве подчеркнули, что и впредь будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее посольство Украины в Праге потребовало извинений от чешского издания Cesk'y rozhlas из-за материала о президенте Украины Владимире Зеленском под названием Еврей во главе украинских фашистов.

В итоге редакция извинилась за публикацию, но изменила только ее заголовок.

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Теги: МИД Украины, Чехия, Русины, посол, Милош Земан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    12.09.2019, 00:01
Оценка:  -2
Антибес
Закарпатье не может быть чешским,ведь это венгерская территория.
colavova    12.09.2019, 00:31
Оценка:  0
colavova
до самого воронежа?
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