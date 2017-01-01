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Цемах возвращается на Донбасс после обмена

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Мужчина, переданый РФ в рамках обмена пленными, является гражданином Украины и проживает на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области.
Владимир Цемах возвращается в Украину
Владимир Цемах возвращается в Украину
facebook.com/eugene.krapyvin
 
Сепаратист Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к авиакатастрофе MH17, возвращается из России на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области. Об этом сообщила его дочь Мария Левченко-Цемах на странице Вконтакте.
 
Женщина разместила фотографию с отцом 10 сентября, сопроводив ее подписью: "Ура, дорогие мои, едем домой".
Скриншот сообщения Марии Левченко-Цемах 

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Среди 35 лиц, которые отправились в Москву, был Цемах.

Ранее Киевский апелляционный суд отпустил его из-под стражи.

Дело MH17: Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемые

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Теги: донбасс, возвращение, сепаратисты, ДНР, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком
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Источник: korrespondent.net

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