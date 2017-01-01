Цемах возвращается на Донбасс после обмена
Мужчина, переданый РФ в рамках обмена пленными, является гражданином Украины и проживает на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области.
Сепаратист Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к авиакатастрофе MH17, возвращается из России на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области. Об этом сообщила его дочь Мария Левченко-Цемах на странице Вконтакте.
Женщина разместила фотографию с отцом 10 сентября, сопроводив ее подписью: "Ура, дорогие мои, едем домой".
Скриншот сообщения Марии Левченко-Цемах
Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Среди 35 лиц, которые отправились в Москву, был Цемах.
Ранее Киевский апелляционный суд отпустил его из-под стражи.
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