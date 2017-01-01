Цемах возвращается на Донбасс после обмена

Мужчина, переданый РФ в рамках обмена пленными, является гражданином Украины и проживает на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области.

Сепаратист Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к авиакатастрофе MH17, возвращается из России на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области. Об этом сообщила его дочь Мария Левченко-Цемах на странице Вконтакте.

Женщина разместила фотографию с отцом 10 сентября, сопроводив ее подписью: "Ура, дорогие мои, едем домой".

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