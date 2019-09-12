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Добробаты передали Нацполиции 10 тонн оружия

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Три батальона решили, что сотрудникам полиции на линии разграничения может пригодиться их вооружение.
Добробаты добровольно передали 10 тонн оружия Национальной полиции
Добробаты добровольно передали 10 тонн оружия Национальной полиции
npu.gov.ua

Батальоны им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в четверг, 12 сентября.

Добровольцев, которые пять лет защищали независимость Украины, поблагодарил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита в Донецкую область.

Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся 11 сентября при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, СБУ, командования добровольческих подразделений.

На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы. Полицейские также обеспечили публичную безопасность во время процедуры передачи оружия.

 

 

"Наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего в целом 10 тонн. Спасибо, собратья по защите нашей страны", - написал первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Создание Сил специальных операций Вооруженных сил Украины предусмотрено Стратегическим оборонным бюллетенем 2016 года, план их формирований расписан до 2020 года. Создание ССО было предусмотрено программой Украина-НАТО на 2015 год, но Генштаб ВСУ в установленные планом сроки не уложился.

Напомним, что ранее схрон боеприпасов обнаружили в Донецкой области.

Также сообщалось, что в трех областях нашли арсеналы оружия.

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Теги: армия и вооружение, оружие, донбасс, добровольческие батальоны, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Люблю_Украину    12.09.2019, 08:17
Оценка:  0
Люблю_Украину
если читать между строк, то наконец-то взялись за этих бандитов и начали их разоружать!
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