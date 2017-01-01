Итоги 11 сентябрь: "Тучи" над ЦИК и акция "Идем в Луганск"
Комитет Рады рекомендовал распустить ЦИК; в ЕСПЧ начались слушания по ситуации в Крыму: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.
В Раде одобрили роспуск ЦИК
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов ЦИК.
Официальным основанием для роспуска комиссии в Слуге народа назвали ее бездеятельность на парламентских выборах, незаконную отмену регистрации кандидатов от партии и задержку с установлением результатов выборов в округе №198.
В ЦИК заявили, что отказываются воспринимать обвинения в свою сторону и назвали решение о роспуске политически мотивированным.
Тука раскритиковал акцию “Идем в Луганск“
В Украине появился новый военный прокурор
Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.
Накануне его кандидатуру согласовал президент Владимир Зеленский.
Рада поддержала законопроект президента о наказании за незаконное обогащение
Парламент 316 голосами проголосовал в первом чтении за законопроект президента Владимира Зеленского о наказании за незаконное обогащение.
Документ предусматривает внедрение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Президент отменил депутатскую неприкосновенность
Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, который был принят Верховной Радой 3 сентября.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
В Украину прибыла миссия МВФ
В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, она пробудет в Киеве до 24 сентября.
Целью визита является достижение предварительного соглашения по новой программе сотрудничества.
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