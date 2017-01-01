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Итоги 11 сентябрь: "Тучи" над ЦИК и акция "Идем в Луганск"

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Раде предложили распустить ЦИК
Раде предложили распустить ЦИК
facebook.com/UACEC

Комитет Рады рекомендовал распустить ЦИК; в ЕСПЧ начались слушания по ситуации в Крыму: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

В Раде одобрили роспуск ЦИК

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов ЦИК.

Официальным основанием для роспуска комиссии в Слуге народа назвали ее бездеятельность на парламентских выборах, незаконную отмену регистрации кандидатов от партии и задержку с установлением результатов выборов в округе №198.

В ЦИК заявили, что отказываются воспринимать обвинения в свою сторону и назвали решение о роспуске политически мотивированным.

 

Тука раскритиковал акцию “Идем в Луганск“
 

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в Фейсбук раскритиковал акцию “Мы идем в Луганск“, организованную тремя переселенцами.

 

В Украине появился новый военный прокурор

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.

Накануне его кандидатуру согласовал президент Владимир Зеленский.

 

Рада поддержала законопроект президента о наказании за незаконное обогащение

Парламент 316 голосами проголосовал в первом чтении за законопроект президента Владимира Зеленского о наказании за незаконное обогащение.

Документ предусматривает внедрение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

 

Президент отменил депутатскую неприкосновенность

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, который был принят Верховной Радой 3 сентября.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

 

В Украину прибыла миссия МВФ

В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, она пробудет в Киеве до 24 сентября.

Целью визита является достижение предварительного соглашения по новой программе сотрудничества.

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Теги: итоги дня
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