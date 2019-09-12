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В Харькове ищут педофила, изнасиловавшего 12-летнюю девочку

Комментариев: 2
Изнасилование произошло возле жилого массива Горизонт.
В Харькове ищут педофила, изнасиловавшего 12-летнюю девочку
© соцсети
Фото 1/4
  • Изверг два часа издевался над ребенком
  • Изверг два часа издевался над ребенком
  • Изверг два часа издевался над ребенком
  • Изверг два часа издевался над ребенком
В Харькове ищут педофила, изнасиловавшего 12-летнюю девочку
Изверг два часа издевался над ребенком
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В сети появились фотографии предположительного подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове.

Снимки опубликованы на Facebook странице “Харьков NOW“.

Мужчину зафиксировали камеры наблюдения в одном из супермаркетов города.

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“В Харькове изнасиловали 12-летнюю девочку: идет поисковая операция. Отморозок измывался над ребенком два часа! По информации местных жителей, преступник - мужчина около 25 лет, рост - 175 см, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом. Помогите опознать!“, – говорится также в подписи к фото.

Как отмечают в комментариях пользователи, изнасилование произошло возле жилого массива Горизонт. Фото возможного подозреваемого были сделаны в супермаркете “АТБ“ в том же районе.

Как сообщалось 8 сентября, в Виннице повесился мужчина, снимавший приемных детей в порно. Мальчику 5 лет, девочке 3 годика.

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Теги: педофил, изнасилование, Харьков, розыск
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Комментариев (2)
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alex-zol    12.09.2019, 09:15
Оценка:  -1
alex-zol
Ппри задержании, ликвидировать!!!!
Letohradek    12.09.2019, 09:39
Оценка:  -1
Letohradek
Ты хочешь, что бы на одного избирателя Зэ, стало меньше?
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