В Харькове ищут педофила, изнасиловавшего 12-летнюю девочку

Изнасилование произошло возле жилого массива Горизонт.

В сети появились фотографии предположительного подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове.

Снимки опубликованы на Facebook странице “Харьков NOW“.

Мужчину зафиксировали камеры наблюдения в одном из супермаркетов города.

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“В Харькове изнасиловали 12-летнюю девочку: идет поисковая операция. Отморозок измывался над ребенком два часа! По информации местных жителей, преступник - мужчина около 25 лет, рост - 175 см, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом. Помогите опознать!“, – говорится также в подписи к фото.

Как отмечают в комментариях пользователи, изнасилование произошло возле жилого массива Горизонт. Фото возможного подозреваемого были сделаны в супермаркете “АТБ“ в том же районе.

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