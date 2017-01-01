Солнечная осень: чего ждать от погоды 12 сентября

По всей территории Украины сегодня будет солнечно и без осадков.

12 сентября в Украине ожидается солнечная погода. Осадков на протяжении дня не ожидается. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня тепло и солнечно. Воздух прогреется в пределах +24…+27 градусов по Цельсию.

На востоке ситуация аналогичная. Ожидается переменчивая облачность. На улице будет достаточно жарко - +24…+27 градусов по Цельсию.

Южным регионам также обещают в основном солнечную погоду. На термометре +26…+29 градусов.

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На севере Украины облачно с прояснениями. На протяжении дня будет достаточно солнца и тепла. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +28 градусов.

В Центральной Украине сегодня без осадков. Ожидается жаркий осенний день. Синоптики обещают +26...28 градусов по Цельсию.

В столице 12 сентября будет тепло и солнечно. Воздух прогреется от +26 до +28 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать от погоды 11 сентября. По всей территории Украины сегодня ожидается теплое солнце.

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