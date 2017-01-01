Под Вышгородом жгли сухостой: Сгорели 3 дома, 5 авто, 3 гаража и трактор

К счастью, обошлось без жертв.

В результате сжигания сухой травы в с. Любимовка Вышгородского района сгорели три дома, пять автомобилей, три гаража и трактор.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

42-летний мужчина решил сжечь сухую траву у себя во дворе, но огонь перебросился с его участка на соседние.

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"Многочисленные предостережения и запреты относительно сжигания, мужчина проигнорировал. Огонь быстро перебросился с его участка на соседние. Пожар уничтожил три дома, пять легковушек, а также три гаража и трактор. К счастью, обошлось без жертв", - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия, проводятся следственные действия.

Открыто уголовное производство по ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 50 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы сроком до двух лет, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Как сообщалось 5 сентября, под Житомиром мужчина сжигал траву и подорвался на снаряде.

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