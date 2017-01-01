Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии пять лет защищали независимость Украины.

Оружие сдали бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона УДА

Полиция на Донбассе разоружила три добробата

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Полиция на Донбассе разоружила три добробата

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На Донбассе три добровольческих подразделения добровольно передали свое вооружение Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать оставшееся оружие полицейским", - говорится в сообщении.

Отмечается, что добровольцев, которые пять лет защищали независимость Украины, поблагодарил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита в Донецкую область.

Как сообщалось, 4 сентября слуги народа внесли в Раду проект закона об оружии.

В настоящее время в Украине насчитывается от трех до пяти миллионов единиц нелегального оружия.

6 сентября президент Владимир Зеленский дал официальный ответ на электронную петицию о легализации оружия самообороны.

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