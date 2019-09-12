“Заявление на столе”: Аваков прокомментировал слухи об отставке

Министр сообщил, что написал заявление об отставке.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал слухи об отставке, которые вчера, 11 сентября, активно распространяли в Telegram-каналы. Сам министр признался, что написал заявление об отставке, передает theБабель.

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Глава МВД подтвердил, что действительно написал заявление об отставке и оно лежит на столе у президента Зеленского. Дело в том, что такое правило является обязательным в команде гаранта. Поэтому заявление он написал в начале сотрудничества с Зеленским и оно сейчас хранится в Офисе президента.

У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе, - сообщил министр.

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Напомним, Зеленский решил забрать себе Нацгвардию у Авакова. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект вывести Национальную гвардию из подчинения МВД. Проект предлагать преобразовать Нацгвардию в отдельное силовое ведомство, которое будет подчинено только президенту.

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