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“Заявление на столе”: Аваков прокомментировал слухи об отставке

Комментариев: 3
Министр сообщил, что написал заявление об отставке.
Аваков написал заявление об отставке
Аваков написал заявление об отставке
facebook.com/arsen.avakov.1

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал слухи об отставке, которые вчера, 11 сентября, активно распространяли в Telegram-каналы. Сам министр признался, что написал заявление об отставке, передает theБабель.

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Глава МВД подтвердил, что действительно написал заявление об отставке и оно лежит на столе у президента Зеленского. Дело в том, что такое правило является обязательным в команде гаранта. Поэтому заявление он написал в начале сотрудничества с Зеленским и оно сейчас хранится  в Офисе президента.

У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе, - сообщил министр.

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Напомним, Зеленский решил забрать себе Нацгвардию у Авакова. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект вывести Национальную гвардию из подчинения МВД. Проект предлагать преобразовать Нацгвардию в отдельное силовое ведомство, которое будет подчинено только президенту.

 

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Теги: Аваков, отставка, Зеленский, слухи
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Комментариев (3)
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CCS    12.09.2019, 10:48
Оценка:  +2
CCS
Хто працював в компаніях Коломойського на керівних посадах, знає, що це така фішка була - заяви "за власним бажанням" з відкритою датою, бо інакше на роботу не брали. Прикро, що такі незаконні дії культивуються нинішньою державною виконавчою владою!
Лаптев    12.09.2019, 10:12
Оценка:  -3
Лаптев
Надо клоуна поставить полицией руководить. Уже везде сидят клоуны, только в полиции их не хватает . Тогда будет в стране сплошной цирк.
Орест_Пiхва    12.09.2019, 10:07
Оценка:  0
Орест_Пiхва
Прикол "богдан 2"
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