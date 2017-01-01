Зеленский помиловал 22 человек, - Офис президента

Со дня вступления на должность президента Зеленский помиловал 22 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский со дня вступления на должность помиловал 22 человек. Между тем, информация о помилованных иностранных граждан является секретной.

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Об этом передают Українські новини, ссылаясь на ответ Офиса президента.

Помиловано 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин, наказание сокращено одному лицу, остальных осужденных освобождено от дальнейшего наказания, - сказано в ответе ОПУ.

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В ведомстве отказались сообщать информацию о том, сколько иностранцев помиловал Зеленский и называть фамилии. В том числе информация о помилованных россиян в процессе взаимного обмена удерживаемыми лицами является секретной.

К слову, предыдущий президент Порошенко не засекречивал информацию о помиловании граждан.

Документ ukranews

Напомним, адвокат сообщил, что Зеленский помиловал 12 россиян. Все они, по словам российского адвоката Рыбина, находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене.

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