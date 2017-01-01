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Зеленский помиловал 22 человек, - Офис президента

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Со дня вступления на должность президента Зеленский помиловал 22 человек.
Зеленский помиловал 22 человек
Зеленский помиловал 22 человек
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский со дня вступления на должность помиловал 22 человек. Между тем, информация о помилованных иностранных граждан является секретной. 

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Об этом передают Українські новини, ссылаясь на ответ Офиса президента.

Помиловано 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин, наказание сокращено одному лицу, остальных осужденных освобождено от дальнейшего наказания, - сказано в ответе ОПУ. 

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В ведомстве отказались сообщать информацию о том, сколько иностранцев помиловал Зеленский и называть фамилии. В том числе информация о помилованных россиян в процессе взаимного обмена удерживаемыми лицами является секретной.

К слову, предыдущий президент Порошенко не засекречивал информацию о помиловании граждан.

Документ
Документ
ukranews

Напомним, адвокат сообщил, что Зеленский помиловал 12 россиян. Все они, по словам российского адвоката Рыбина, находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене.

 

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Теги: пленные, обмен, помилование, Зеленский
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