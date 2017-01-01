Депутаты собрались рассмотреть не меньшее 18 вопросов

Депутаты рассмотрят проекты об обороне, электронном документообороте и евробляхерах.

Парламент запланировал немало вопросов на сегодня УНИАН

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Верховная Рада сегодня рассматривает не менее 18 вопросов повестки дня. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Депутаты планируют рассмотреть законопроекты об обороне государства, о внедрении электронного документооборота в законодательный процесс, об отсрочке штрафов евробляхерам, о наказании депутатов за прогулы.

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Кроме того, в повестке стоят вопросы государственной поддержки украинских кинематографа, отмене некоторых актов УССР и другие.

Помимо прочего, депутатам уже раздали представление о роспуске ЦИК.

Напомним, ранее в ЦИК прокомментировали представление о роспуске комиссии.

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