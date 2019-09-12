Загонял военную технику из РФ: В автобусе на Харьков выявили боевика "ЛНР"

Военный преступник хотел открыть визу в Прибалтику и начать жизнь "с чистого листа".

"За свою "службу" мужчина сначала получал зарплату в размере $300 скриншот

Во время проверки документов у пассажиров автобуса, который следовал в г. Харьков, полицейские обнаружили 35-летнего жителя г. Хрустальный (бывший г. Красный Луч), который по оперативной информации значится, как участник незаконного вооруженного формирования так называемой “ЛНР“.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

"Мужчина направлялся в Харьков, чтобы открыть визу в Прибалтику и начать жизнь "с чистого листа", - говорится в сообщении.

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Подозреваемый рассказал оперативникам, что в конце ноября 2014 года он вступил в ряды четвертой отдельной мотострелковой бригады "народной милиции "ЛНР", где занимал должность водителя. В его обязанности входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области.

"За свою "службу" мужчина сначала получал зарплату в размере $300, а впоследствии 15 тыс. российских рублей. Из-за плохого отношения командиров бригады к подчиненным, человек и покинул ряды боевиков", - сообщили в полиции.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось 9 сентября, шпиона “ЛНР“ приговорили к 5 годам тюрьмы.

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