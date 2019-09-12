"Слуги" всю ночь спорили в сети из-за кнопкодавов и вызвали их на ковер

Во фракции заверили, что им стыдно за своих коллег, которые жали на чужие кнопки.

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"Слуга народа" собирает заседание фракции, на котором планируют заслушать нардепов-кнопкодавов Елену Копанчук и Сергея Литвиненко и определить им наказание. Об этом сообщил представитель партии Михаил Радуцкий, передает Gazeta.ua.

"Мы шли на выборы и обещали, что не будем участвовать в таких вещах, которые были в прошлом созыве. Мне очень стыдно за то, что произошло вчера с нашими коллегами. Сегодня у нас будет сбор фракции", - говорит он.

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"Думаю, в перерыве заседания. Будем решать, что делать. Это недопустимо и не может повторяться", - заверил Радуцкий. Он отметил, что считает прогул меньшим злом, чем кнопкодавство. И фракция должна определить наказание для кнопкодавов.

"Даже не хочу рассказывать, какая дискуссия у нас была всю ночь в месенджарах", - добавил он.

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11 сентября двое народных депутатов от "Слуги народа" голосовали за коллег. Елена Копанчук давила на кнопку соседа во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве.

Сергей Литвиненко кнопкодавил за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направления в Конституционный суд.

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