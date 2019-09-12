Устала искать работу: Безработная Савченко улетела на отдых

Безработный экс-нардеп улетела в теплые края.

Надежда Савченко, которая несколько дней назад публично заявила о том, что не может найти работу и официально зафиксировала статус безработной на бирже труда, отправилась на отдых.

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Об этом в Twitter сообщил один из пассажиров самолета, на борту которого летела Савченко с сестрой Верой.

Б**, Гадя с сестрой Верой в одном самолете со мной, - написал пользователь соцсети.

Пост пользователя скриншот

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Он также добавил фотографию, на которой видно Надежду Савченко с паспортом в руках.

Сестры предпочитают путешествовать первым классом, а это не дешевое удовольствие, как для безработной Савченко. Известно, что сестры Савченко улетели в Черногорию. Самолет приземлился в курортном городе Тиват. Это тоже не самый бюджетный вариант отдыха.

Видимо, Надежда Савченко совсем потеряла надежду найти работу. Решила немного отдохнуть, набраться сил.

Напомним, безработная Надежда Савченко встала на биржу труда. Бывшая депутат и бывшая пленница Кремля, находящаяся сейчас под следствием, заявила, что не может найти работу.

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