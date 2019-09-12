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Устала искать работу: Безработная Савченко улетела на отдых

Комментариев: 2
Безработный экс-нардеп улетела в теплые края.
Савченко улетела на отдых
Савченко улетела на отдых
twitter

Надежда Савченко, которая несколько дней назад публично заявила о том, что не может найти работу и официально зафиксировала статус безработной на бирже труда, отправилась на отдых. 

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Об этом в Twitter сообщил один из пассажиров самолета, на борту которого летела Савченко с сестрой Верой.

Б**, Гадя с сестрой Верой в одном самолете со мной, - написал пользователь соцсети.

Пост пользователя
Пост пользователя
скриншот

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Он также добавил фотографию, на которой видно Надежду Савченко с паспортом в руках.

Сестры предпочитают путешествовать первым классом, а это не дешевое удовольствие, как для безработной Савченко. Известно, что сестры Савченко улетели в Черногорию. Самолет приземлился в курортном городе Тиват. Это тоже не самый бюджетный вариант отдыха.

Видимо, Надежда Савченко совсем потеряла надежду найти работу. Решила немного отдохнуть, набраться сил.

Напомним, безработная Надежда Савченко встала на биржу труда. Бывшая депутат и бывшая пленница Кремля, находящаяся сейчас под следствием, заявила, что не может найти работу.

 

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Теги: Савченко, безработная, отдых, самолет
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Комментариев (2)
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Sancho-s    12.09.2019, 11:19
Оценка:  -1
Sancho-s
Ноги помыла?
Колишній-східняк    12.09.2019, 11:16
Оценка:  0
Колишній-східняк
xopoшo у мopя
полежать в тени,
не считая деньги,
не считая дни
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