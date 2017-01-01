“Наши дома”: У Зеленского показали трогательное видео возвращения пленных

В самолете было очень весело и трогательно.

На youtube-канале Зе! Президент появилось трогательное видео с самолета, на борту которого домой из российского плена вернулись 35 украинцев.

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Команда президента детально показала, с каким настроением возвращались из плена украинские моряки и политзаключенные. Видео с удовольствием комментируют пользователи сети. Многие пишут, что им трудно сдержать эмоции.

Узники Кремля в самолете также не могли сдержать эмоции. На видео видно, что украинцы возвращаются домой с радостью.

Ну что, петь будем? - спросил кто-то из пленных украинцев.

Также слышно, что на борту самолета радостно выкрикивали “Слава Украине!”.

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Когда самолет садился, хлопали не только родные и близкие, которые встречали украинцев в "Борисполе". На борту самолета также было шумно и радостно. Кто-то махал из иллюминаторов, все были возбуждены и счастливы.

Напомним, освобожденных моряков в госпитале проведали футболисты "Динамо". Игроки столичного клуба пообщались с бывшими пленниками, провели автограф-сессию и подарили подарки.

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