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"Слуги-кнопкодавы" извинились перед всей Радой

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Депутаты отдадут свою месячную зарплату на благотворительность.
Депутаты-кнопкодавы извинились перед Радой и избирателями
Депутаты-кнопкодавы извинились перед Радой и избирателями
УНИАН

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Нардепы от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук на заседании парламента публично извинились за неперсональное голосование.

Депутаты пообещали отдать месячную зарплату на благотворительные цели. Они также заявили о недопустимости кнопкодавства в будущем и призвали так не делать других.

"Хочу извиниться за то, что вышло. Это было в турбо-режиме. Не было злого умысла, я очень переживал, чтобы мы проголосовали за те законы, как надо", - подчеркнул Литвиненко.

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"Для меня было важно, чтобы проект был проголосован. Это не оправдание, это станет для меня уроком. Я тоже отдам зарплату на благотворительность. И это думаю, станет ситмулом не делать неперсональное голосование в будущем", - подчеркнула и Копанчук.

Напомним, ранее Литвиненко и Копанчук вызвали на заседание фракции, чтобы обсудить факт их неперсонального голосования.

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11 сентября двое народных депутатов от “Слуги народа“ голосовали за коллег. Елена Копанчук давила на кнопку соседа во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве.

Сергей Литвиненко кнопкодавил за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направления в Конституционный суд.

 

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Теги: депутаты, кнопкодавство, Рада, Слуга народа
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