Рада отложила на 3 месяца штрафование "евробляхеров"

По мнению авторов законопроекта, принятие закона будет способствовать учету интересов всех слоев населения.

Народные депутаты приняли президентский законопроект 1030 об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата, передает УНН.

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Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины предлагает продлить на 90 дней срок вступления в силу отдельных положений законодательных актов Украины, которыми предусмотрена усиленная ответственность за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенный режим временного ввоза и транзита через территорию Украины.

По мнению авторов законопроекта, принятие закона будет способствовать созданию правовых предпосылок для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, ввозимых ранее на таможенную территорию Украины; комплексном урегулированию соответствующего вопроса и учета интересов всех слоев населения при его решении; соблюдению таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Как сообщалось, штрафовать за нерастаможенные “евробляхи“ начали с 22 августа.

ГФС оштрафовала более 240 владельцев “евроблях“.

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