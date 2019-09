Нидерланды раскритиковали ЕС за отсутствие заявления по Цемаху

Читай также: емах стал подозреваемым по делу МН17, но уже возвращается в ОРДЛО

Нидерланды на заседании послов стран ЕС критически высказались об обмене боевика и фигуранта дела о крушении MH17 Владимира Цемаха. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Вчера голландцы поставили вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность", - говорит он.

the Dutch brought up the issue of #Tsemakh among EU ambassadors yesterday expressing great concern & were critical that it wasn't mentioned in the EU statement. but it is unlikely that there will be further talks on this for now. #Ukraine #Russia