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Нидерланды раскритиковали ЕС за отсутствие заявления по Цемаху

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Голландцы критически высказались о выдаче боевика-подозреваемого по делу МН17 (тогда еще свидетеля) Москве.
Голландцы недовольны выдачей Цемаха
Голландцы недовольны выдачей Цемаха
УНИАн

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Нидерланды на заседании послов стран ЕС критически высказались об обмене боевика и фигуранта дела о крушении MH17 Владимира Цемаха. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Вчера голландцы поставили вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность", - говорит он.

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Голландцы критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС. "Но вряд ли будет дальнейшее обсуждение этого вопроса", - сообщил Йозвяк. 

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетеля в подозреваемые.

 

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Теги: Цемах, РФ, Украина, обмен, Нидерланды, МН17, ЕС
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